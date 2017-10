Vagos cria gabinete de apoio a lesados

Medida foi tomada para recolher informação sobre os prejuízos provocados pelos incêndios.

Por Lusa | 12:34

A Câmara de Vagos anunciou esta terça-feira a criação do Gabinete de Apoio ao Lesado (GAL) para recolher informação sobre os prejuízos provocados pelos incêndios que assolaram o concelho na noite de domingo para segunda-feira.



"Devido aos incêndios que afetaram o concelho de Vagos, a Câmara Municipal criou o Gabinete de Apoio ao Lesado para recolher e reencaminhar a informação dos prejuízos causados, em bens materiais - habitações, viaturas, maquinaria, estufas e outros equipamentos - para as entidades competentes", revelou em comunicado a autarquia liderada por Silvério Regalado.



Este é o primeiro passo para fazer um balanço do impacto dos incêndios, uma vez que as primeiras horas foram ocupadas pelo socorro às populações, lembra o presidente da autarquia.



O GAL estará disponível para a recolha de informações até às 18h00 do dia 31 de outubro de 2017 e irá funcionar nos Paços do Concelho.



A população do concelho afetada pelos incêndios deve apresentar os seguintes dados: identificação da pessoa ou entidade afetada; comprovativo das despesas efetuadas, nas infraestruturas afetadas; registo fotográfico dos danos; orçamento para reparação dos danos.



Na quarta-feira deverão ser reabertas as escolas do concelho, que esta terça-feira estiveram fechadas devido a focos de incêndio em algumas freguesias, que entretanto foram apagados pela chuva que caiu durante a noite.