Independente garante governação ao PSD

Vereadora eleita por movimento de cidadãos uniu-se ao presidente eleito e passa a fazer parte do executivo.

Por Fátima Vilaça | 08:14

A vereadora Ana Genoveva Araújo, eleita pelo movimento independente ‘Terras de Bouro, o Nosso Partido’, vai integrar o Executivo Municipal de Terras de Bouro e garantir, assim, a governação de Manuel Tibo nos próximos quatro anos.



O autarca, eleito pelo PSD, não obteve maioria absoluta, mas o acordo com a independente viabiliza a formação de um Executivo maioritário. Em comunicado, a vereadora esclarece que não se revia nas "quezílias da oposição".



"Aceitei o convite que me foi endereçado pelo presidente, Manuel Tibo, para integrar a sua equipa e ficar em regime de permanência", refere Ana Genoveva, no comunicado. A vereadora, que foi presidente da JSD de Terras de Bouro e chegou a integrar a distrital da ‘jota’ em Braga, acrescenta que aceitou o convite de Manuel Tibo para integrar o Executivo por não se rever na forma como estava a ser feita a oposição em Terras de Bouro.



"Não me revejo numa ideia de fazer oposição fechada, de fazer oposição cega, caminho que a oposição onde me integrava estava a começar a trilhar e com o qual não me perfilho", diz no comunicado.



Nas eleições de 1 de outubro, o PSD, liderado por Manuel Tibo, conquistou a Câmara de Terras de Bouro ao PS, mas sem maioria absoluta. O PSD conseguiu dois mandatos, tantos quantos o movimento independente encabeçado por Paulo Sousa e pelo qual também foi eleita Ana Genoveva. O Partido Socialista conquistou um mandato.



Manuel Tibo foi o nome ‘imposto’ pela distrital de Braga do PSD, já que a concelhia de Terras de Bouro tinha escolhido Paulo Sousa.