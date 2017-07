Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Indícios de fogo posto em Pedrógão Grande

Associação de Comandos dos Bombeiros de Portugal garante que há relatos que indiciam mão criminosa na tragédia.

01:30

Com a catástrofe de Pedrógão Grande a fazer um mês, mantém-se a incerteza sobre a origem do incêndio. Algumas pistas, porém, apontam para a possibilidade de ter havido focos de incêndio com origem em mão criminosa. Segundo contou ao CM o comandante Jorge Mendes, da Associação de Comandos dos Bombeiros de Portugal, alguns "populares encontraram artefactos que podem originar focos de incêndio. Estes artefactos já estão na posse das autoridades de forma a serem analisados".











A primeira versão sobre as causas do incêndio, onde morreram 64 pessoas e ficaram feridas 250, foi apontada pela PJ – um raio atingiu uma árvore na sequência de uma trovoada seca. Desde então, o próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já explicou que as probabilidades do fogo ter nascido numa trovoada seca são muito baixas. O certo é que as incertezas mantêm-se.



A Associação de Comandos dos Bombeiros de Portugal pôs--se no terreno de forma a investigar, por si, o que falhou e o que aconteceu no dia 17 de junho. Jorge Mendes não descarta a hipótese de fogo criminoso, baseado nas pistas encontradas no terreno. "Não são objetos artesanais, uma vez que há a confirmação de que é material pirotécnico", refere o mandante. Ao que o CM apurou, a PJ – entidade a quem deveriam ter sido entregues os artefactos – não confirma a receção destas provas.



Jorge Mendes ressalva ainda que em Pedrógão Grande "não se tratou apenas de um fogo, mas de vários". Por isso, adianta, não está de fora a hipótese das chamas terem tido origem nos cabos elétricos: "Há pessoas que descrevem situações em que usaram extintores para apagar focos de incêndio que teriam tido origem nos cabos elétricos". São relatos de pessoas que estavam a "500 metros da estrada da morte", diz.



Obras até cinco mil euros avançam já

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas declarou na quarta-feira que "todas as obras mais pequenas [causadas pelo fogo] até cinco mil euros podem avançar", com ajuste direto. Pedro Marques espera que, pelo Natal, já haja "muitas, muitas casas prontas", disse.



Associação

A Associação de Comandos dos Bombeiros de Portugal representa os mais altos cargos dos bombeiros. Os associados têm ou já tiveram um cargo de comando nos bombeiros.



Relatório em breve

A associação criou uma comissão para investigar o que falhou no terreno e vão apresentar um relatório ao Governo até setembro. Reuniões com Executivo e com Autoridade Nacional de Proteção Civil marcadas.



Apoio da UE

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou ontem que a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia para a região afetada pelo fogo deverá ser entregue na próxima semana.



40 toneladas de bens

A plataforma logística criada em Castelo Branco para apoiar a tragédia de 17 de junho já ultrapassou as 40 toneladas de bens recolhidos e entregues às vítimas do incêndio.



Seguradoras pagam 18,8 milhões

A Associação Portuguesa de Seguradoras anunciou que as indemnizações devido ao fogo ascendem já aos 18,8 milhões, valor que pode vir a subir.



Chamas regressam ao pinhal

O concelho de Pedrógão Grande registou ontem um reacendimento na região de Ouzenda, numa das bolsas verdes do pinhal que tinha escapado incólume ao incêndio de 17 de junho, o qual foi prontamente combatido e apagado pelos operacionais no terreno.



Um dispositivo dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, formado por 20 elementos e quatro veículos, chegou ao foco de incêndio florestal por volta das 14h40. Pouco mais de uma hora depois, o fogo estava extinto.



Para o presidente dos bombeiros, é um retorno à normalidade. "Em condições normais, apagamos os fogos todos. É para isso que os bombeiros são treinados", assegurou Carlos David, notando que não se faziam sentir os mesmos ventos que no dia da catástrofe. "[O incêndio de ontem] foi um treino para eles", rematou.