Indigentes acusados de asfixiarem amigo

Dois homens agrediram violentamente e estrangularam a vítima após uma discussão.

Por Tiago Griff | 09:19

Costelas partidas, perfurações nos pulmões e sinais de estrangulamento. Foi com estas lesões que foi encontrado o corpo de um homem, de 54 anos, no passado mês de abril, junto ao Estádio Municipal de Loulé.



Os suspeitos da morte violenta são dois amigos da vítima, que foram agora acusados pelo Ministério Público do crime de homicídio qualificado.



A vítima, de nacionalidade ucraniana, de 54 anos, vivia dentro de um carro, tal como os dois suspeitos, de nacionalidade ucraniana e moldava, de 40 e 46 anos. Segundo a acusação do Ministério Público , os arguidos, na sequência de uma discussão, "estrangularam até à morte a vítima". De seguida, "chamaram o INEM".



Tal como o CM noticiou na altura, os suspeitos alegaram que a vítima se tinha envolvido em agressões com outras pessoas e estava a sangrar da boca. A morte foi declarada no local, num estacionamento da rua Sebastião Cordeiro, onde os três dormiam em dois automóveis já devolutos. O estrangulamento terá sido feito através de um golpe de ‘gravata’. A autópsia revelou que o cadáver tinha várias costelas partidas e perfurações no pulmão, lesões que terão sido causadas por vários saltos em cima do corpo.



Os dois suspeitos foram detidos no passado dia 19 de abril pela Polícia Judiciária, treze dias depois do crime. Foram desde o início considerados os principais suspeitos do crime. Chegaram mesmo a vender o carro da vítima a uma sucateira e dividiram o dinheiro pelos dois.