Indignação com casas degradadas em Lisboa

Divisões com chão desnivelado, rodapés caídos, mosaicos levantados e partidos.

Por Edgar Nascimento e Tatiana Santana | 09:19

Chão desnivelado, rodapés caídos, mosaicos levantados e partidos. É este o cenário das habitações do bairro Alta de Lisboa. Um problema que começou há cinco anos e que se tem vindo a intensificar nos últimos tempos.



A viver desde sempre no bairro, Anastácio Lopes, de 59 anos, viu o pavimento cerâmico da sua casa levantar pela segunda vez. Em dezembro último, voltou a comunicar o problema à Gebalis – empresa responsável pela gestão dos Bairros Municipais de Lisboa – mas ainda não obteve resposta.



"A primeira vez que isto aconteceu foi há cinco anos. Numa semana a Gebalis reparou o chão e agora passou mais de um mês e não me resolvem o problema. É para isto que serve uma empresa municipal que não serve os munícipes sempre que necessitam e que têm direito?", questiona Anastácio Lopes.



Revoltado por assistir à situação sem poder fazer nada, o morador teme que andar na sua casa passe a ser uma tarefa impossível. "Hoje caíram mais dois azulejos e amanhã cairão mais. Começou numa zona pontual da sala e agora alastrou-se", acrescenta.



Contactada pelo CM, a Gebalis confirma as queixas apresentadas pelos moradores do bairro Alta de Lisboa e explica que foram recebidas "nove ocorrências em frações distintas, que estão em análise técnica ou em fase de agendamento para reparação".



Segundo a empresa municipal, o levantamento de mosaicos está relacionado com o método de aplicação do mesmo e as intervenções decorrerão ainda durante este mês.