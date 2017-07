INEM atribui ambulâncias aos bombeiros de Pedrogão Grande e Castanheira de Pera

Protocolo será assinado na quarta-feira.

11.07.17

O INEM vai entregar novas ambulâncias aos bombeiros de Pedrogão Grande e Castanheira de Pera para a constituição de um Posto de Emergência Médica (PEM), uma atribuição que será formalizada através de um protocolo que será assinado na quarta-feira.Um comunicado do Instituto informa que, após a assinatura do protocolo, os bombeiros podem iniciar o processo para "a operacionalização de uma ambulância de socorro subsidiada pelo INEM e que se destina a prestar cuidados pré-hospitalares à população do concelho, reforçando a assistência médica pré-hospitalar a situações de acidente ou doença súbita".Nesta cerimónia, serão ainda assinados protocolos com as corporações de bombeiros de Figueiró dos Vinhos e de Góis para a renovação das ambulâncias do INEM destes concelhos.Em 2017, o plano de criação de novos PEM e renovação da frota do INEM prevê a criação de novos PEM nos concelhos onde atualmente não existe ambulância INEM completando o processo de capacitação de todos os concelhos do país com uma Ambulância do instituto.O INEM tem em funcionamento 317 ambulâncias sediadas em 301 PEM, localizados em todo o território de Portugal continental.