INEM faz mais horas extra nos incêndios

Resolução do Conselho de Ministros foi publicada ontem em Diário da República.

Por J.C.R. | 13.07.17

O Governo aprovou, a 22 de junho (cinco dias após a tragédia de Pedrógão Grande, que vitimou 64 pessoas), uma resolução que autoriza os elementos do INEM a aumentar em 20% as horas de trabalho suplementar quando envolvidos no Dispositivo Especial de Combate aos Fogos Florestais (DECIF).



A resolução do Conselho de Ministros foi publicada ontem em Diário da República e tem efeitos desde o dia 1 de julho.



Esta autorização, válida até ao final de setembro, é justificada pelo Governo com a necessidade de "mobilização acrescida de profissionais" nesta altura do ano e com o facto de a mesma "coincidir com o período de maior procura de férias dos profissionais do INEM".