Inferno em prédio faz 20 desalojados

O suposto autor do fogo ainda tentou evitar que fosse chamado o socorro. "Disse que se ligássemos para a polícia nos matava a todos", acrescentou Helena Félix.No local estiveram ainda os Bombeiros de Matosinhos-Leça, a GNR e a Polícia Judiciária.

Um violento incêndio destruiu, na noite de sábado, o rés do chão de um prédio na rua Nicolau Tolentino, em Perafita, Matosinhos, causou danos nos outros apartamentos do edifício e fez um total de seis feridos, entre os quais quatro crianças, e 20 desalojados. Tudo indica que se tratou de uma situação de fogo posto, provocada por um homem que lançou gasolina ao referido rés do chão, onde reside o irmão."Os feridos foram um casal e os filhos que viviam no 3º andar. Foram assistidos devido à inalação de fumo, pois não quiseram sair logo do apartamento", explicou aoPedro Tabuada, comandante dos Bombeiros de Leixões.O incêndio terá começado às 20h30, altura em que a maioria dos moradores do prédio estava a começar a preparar-se para a passagem de ano. "Quando dei conta, já estava uma enorme nuvem de fumo. Só tive tempo de avisar a minha filha e a minha mulher. Já tivemos muita dificuldade para descer as escadas", disse Paulo Félix, também a residir no 3º andar. A situação mais grave registou-se, no entanto, com as crianças feridas. "Estavam à janela a gritar desesperadas, foram momentos de pânico para quem estava a ver",contou Helena Félix, outra moradora.