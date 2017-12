Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglês desaparecido ao largo da Culatra

Robin Warde, inglês de 65 anos, estava sozinho em veleiro fundeado na ria Formosa.

Por Ana Palma | 06:00

O alerta foi dado pela mulher na quinta-feira, após vários dias sem qualquer contacto do marido, que estaria num veleiro fundeado junto à ilha da Culatra. O homem, inglês, de 65 anos, terá caído nas águas da ria Formosa e, apesar das buscas da Polícia Marítima, continuava desaparecido ontem ao final do dia.



Com casa na zona de Lagos, Robin Warde, proprietário do catamarã ‘Kleen Breeze’, com cerca de 20 metros, costumava velejar sozinho e tinha a embarcação fundeada há vários meses próximo da ilha da Culatra, na ria Formosa.



Ao que o CM apurou, após ter recebido um email do marido na madrugada de dia 26, a mulher não voltou a conseguir contactar com o homem. Na quinta-feira de manhã, acabou por dar o alerta às autoridades e a capitania do porto de Olhão lançou uma operação de busca para localizar o inglês. No interior do ‘Kleen Breeze’ foram encontrados um computador e um aquecedor ligados e um telemóvel. Na mesa, estava também um prato com comida e um copo de vinho.



Ontem de manhã, os mergulhadores forenses da Polícia Marítima acabaram por encontrar, na água, um roupão que seria do inglês. No entanto, as buscas subaquáticas durante a tarde, que decorreram entre as 15h30 e as 17h00, acabaram por não produzir resultados.

De acordo com o comandante Nunes Ferreira, da capitania do porto de Olhão, a operação de busca vai continuar hoje, mas apenas em terra.