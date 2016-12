Ingleses querem fazer hotel junto ao Guadiana

Além destes projetos, está ainda prevista a requalificação da zona circundante, como a requalificação do antigo apeadeiro da REFER.



"Este anúncio corresponde ao sucesso do exemplar trabalho de parceria que a câmara municipal tem vindo a realizar com a Docapesca e com o Ministério do Mar no sentido de dar novos usos à frente ribeirinha da cidade", afirma ainda Luís Gomes.Além destes projetos, está ainda prevista a requalificação da zona circundante, como a requalificação do antigo apeadeiro da REFER.

Uma área de quase 70 mil metros quadrados na zona ribeirinha de Vila Real de Santo António está em vias de ser concessionada a uma empresa inglesa para a construção de um empreendimento turístico, um parque público arborizado e uma clínica especializada no tratamento de lesões desportivas, entre outros projetos. Segundo o autarca Luís Gomes, em causa podem estar "investimentos de 200 milhões de euros" e a "criação de muitos postos de trabalho"."A notícia é de extraordinária importância para Vila Real de Santo António, para o Algarve e para o País e permitirá finalmente a requalificação de uma zona que se encontrava degradada há dezenas de anos", revelou o autarca, no seguimento do anúncio, por parte do Ministério do Mar. A Docapesca, a entidade gestora do projeto, tem previsto concessionar uma área equivalente a seis campos de futebol na zona ribeirinha da cidade à empresa Mount Pleasant Investments Limited, registada em Londres, Inglaterra.A concessão vai ter um prazo de 75 anos e a empresa britânica propõe-se a pagar 5,6 milhões de euros e uma renda fixa anual de 60 mil euros, bem como outras contrapartidas financeiras relativamente ao volume de negócios do comércio.