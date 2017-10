Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Início de obra sem aviso revolta comerciantes

Estrada foi cortada à circulação ontem de manhã, por um prazo mínimo de três meses.

Por Fátima Vilaça e Secundino Cunha | 08:21

"Eu e a minha mulher vivemos do que ganhamos neste café. Se nos cortam o acesso ao café durante três meses, como é que vamos pagar as contas e ainda ganhar para comer?", questiona, indignado, João Pinto, um dos muitos comerciantes da rua da Pontinha, em Celeirós, Braga, que ontem de manhã foram surpreendidos com o corte total da via para o início das obras de requalificação que já estavam anunciadas, embora sem data para avançar.



Lojistas e moradores frisam que não estão contra as obras, mas sim contra a forma como a Junta de Freguesia decidiu avançar. "Entendo que deveria ter havido da parte da Junta uma postura de falar com as pessoas afetadas por esta obra. Falei esta manhã [ontem] com o senhor presidente e a resposta dele revoltou-me ainda mais", reforçou o mesmo comerciante.



Ao CM, o líder da Junta, António Veiga, mostrou-se surpreso com a postura dos moradores. "Sempre fizemos obras desta maneira, sem andar a avisar ninguém. Não percebo o porquê desta indignação. Apenas sei que a obra é mesmo para fazer", sublinhou o autarca, que cessa amanhã funções na Junta.



As obras de requalificação da rua da Pontinha vão obrigar ao corte total da via num prazo de 90 dias, impedindo que centenas de moradores e comerciantes acedam, de carro, às suas casas. José Sousa diz que os residentes mereciam mais respeito.



"Todos os dias tenho que sair de carro às seis da manhã. Ninguém me informou como vou fazer com a rua cortada e quando estiver o pavimento todo levantado", referiu, indignado.



"Fomos tratados como cidadãos de segunda", atirou o morador.