Inocente preso pede 140 mil euros ao Estado

Leandro Monteiro esteve detido quase 11 meses devido a uma falsa acusação de abusos sexuais.

Por Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca | 01:30

Leandro Monteiro tinha 16 anos quando foi preso, após ser acusado de abusar sexualmente de dois menores da instituição onde vivia, em Chaves. Rapidamente se percebeu que era tudo uma mentira, mas o menor continuou detido durante quase 11 meses.



Só saiu da cadeia no dia em que o tribunal o absolveu. Leandro exige agora uma indemnização ao Estado. Pede 140 mil euros, mas o valor poderá aumentar, uma vez que ainda não se sabe ao certo qual é o valor que o jovem terá de despender em tratamentos psicológicos ao longo da vida.



"Leandro convenceu-se de que iria passar anos na prisão e de que a comunidade ia julgá-lo responsável por crimes de abuso sexual que ele não cometeu e relativamente aos quais sente particular repulsa", lê-se na ação judicial, intentada pelo advogado Ricardo Sá Fernandes no Tribunal Cível de Vila Real.



A ação dá conta de que os relatos dos menores não tinham credibilidade e que aqueles assumiram logo no início do processo que tinham mentido sobre os abusos. Inventaram a história para tentarem sair da instituição. Mesmo assim o Ministério Público e a juíza de instrução continuaram a manter Leandro na cadeia.



"A teimosia do Ministério Público em não abrir mão do erro cometido é igualmente inaceitável, encontrado justificação na prática nacional bem costumeira de não admitir o erro cometido. Entre nós, é muito difícil admitirmos os nossos próprios erros e frequentemente não resistimos à tentação de "tapar" os nossos erros com novos erros", lê-se ainda.



A ação critica ainda a inação do Estado no sentido de tentar compensar Leandro pelos danos causados, considerando que tal "é censurável". Também a atitude do Ministério Público ao recorrer da absolvição de Leandro é criticada no documento apresentado.



PORMENORES

Relação confirmou

O procurador recorreu para o Tribunal da Relação de Guimarães, que não teve dúvidas e confirmou a absolvição de Leandro Monteiro.



Muito revoltado

A ação revela ainda que Leandro sentiu-se muito revoltado com acusação injusta e também com o facto do Ministério Público ter recorrido da sentença.



Sente-se perdido

A defesa de Leandro explica na ação que o menor continua a sentir-se perdido e que a prisão agravou os problemas que ele já tinha.