Inquérito ao juiz polémico está concluído

Garantia foi dada ontem, em Tavira, pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura.

Por R.P.G. | 06:00

O processo de inquérito ao juiz Neto de Moura, relator do polémico acórdão de um caso de violência doméstica, já está terminado.



A garantia foi dada ontem, em Tavira, pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM), no XII Encontro Anual do CSM.



António Henriques Gaspar explicou que o processo "está concluído" mas "o resultado depende de uma apreciação coletiva" do CSM, que irá reunir numa sessão ordinária, "em princípio, no próximo dia 5 de dezembro".