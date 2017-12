Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspeção de carro mais cara em 2018

Aumento de 1,23% para os proprietários das viaturas ligeiras.

Por João Tavares | 08:39

Quem fizer a inspeção do carro a partir do primeiro dia de 2018, vai pagar mais caro. Um aumento de 1,23%, com os proprietários das viaturas ligeiras a passarem a desembolsar pouco mais de 30 cêntimos do que o valor atual. Inspecionar o carro passa então de 30,70 euros para 31,08 euros.



A medida foi agora publicada em Diário de República e estende-se a todas as categorias de viaturas, reinspeções, atribuições de matrículas e inspeções extraordinárias por acidente.



Ainda a título de exemplo, o valor para os camiões aumenta quase um euro – de 45,95 € para 46,51 € –, enquanto os motociclistas passam a pagar 15,64 € em vez dos atuais 15,46 €.