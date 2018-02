Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor da PJ nega versão de homicida

Bruno Rodrigues, 18 anos, foi morto por amigos na Quinta do Conde, Sesimbra.

Por Sofia Garcia | 08:33

A terceira sessão do julgamento de dois jovens pelo homicídio de Bruno Rodrigues, de 18 anos, em novembro de 2016 na Quinta do Conde, Sesimbra, ficou marcada pelo depoimento do inspetor da Polícia Judiciária responsável pela investigação. Segundo a testemunha, o crime foi praticado por duas pessoas, deitando por terra a versão de Armando Salles, que nega ter estado no local.



A mesma testemunha constatou que se o segundo arguido, Nuno Calçada, tivesse intenção de matar Bruno Rodrigues tê-lo-ia feito no momento em que, tal como confessou, colocou um atacador à volta do pescoço do amigo. Segundo a acusação, o crime terá sido motivado por uma dívida de droga de 250 euros. Os dois jovens acusados têm 18 e 19 anos.