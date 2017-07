Inspetor da PJ que desviou 40 mil euros condenado a quatro anos e seis meses de prisão

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), três inspetores, entre eles o arguido, em 3 de fevereiro de 2016, realizavam uma busca a uma vivenda na Quinta da Marinha, Cascais, habitualmente utilizada pelo ministro das Finanças da República do Congo, Gilbert Ondongo, propriedade da sociedade West Side World.

Na cave da habitação estavam dois cofres com "dezenas de maços de notas": um com três milhões de euros e outro com três milhões de dólares, dinheiro que as autoridades consideram estar relacionado com os ilícitos criminais averiguados naquele inquérito, que investiga crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais e fraude fiscal.



No momento em que os outros dois inspetores ficaram a acondicionar num saco as notas de dólares, o arguido Emanuel Briosa pegou num saco onde já tinham sido colocados os maços de notas de euros e trouxe-o para o andar de cima, para uma sala situada no rés-do-chão.