Inspetor em silêncio por roubo de 200 mil

O inspetor tinha graves problemas financeiros, parte do salário penhorado, mas quando foi detido preparava-se para comprar um café na margem sul.Está acusado de peculato e detido no Estabelecimento Prisional de Évora. O MP pede pena de prisão e ainda a proibição do exercício de funções, já que revelou "indignidade para o exercício" da profissão.

O inspetor da Judiciária que responde por ter desviado 200 mil euros durante as buscas no âmbito da Operação Rota do Atlântico, cujos alvos eram José Veiga, Paulo Santana Lopes e o ministro das Finanças da República do Congo, entre outros, optou ontem pelo silêncio na primeira sessão do julgamento, em Cascais. Emanuel Briosa, que já admitiu ter desviado 60 mil €, ouviu as declarações dos dois colegas da Unidade de Combate à Corrupção da PJ que o acompanharam em fevereiro de 2016 na busca.Segundo eles, na mansão da Quinta da Marinha foi encontrada uma cave com dois cofres. Num estavam três milhões de euros, no outro três milhões de dólares. "Primeiro, trouxemos os euros para cima, foi o colega Briosa que os transportou para a sala [no primeiro piso] . E eu fiquei com o outro colega a carregar os dólares, não sei por quanto tempo [na cave]", disse a inspetora A. T.. "Quando voltámos, ele estava a vir da rua".Segundo o Ministério Público, Briosa aproveitou a ocasião para desviar um dos maços, de 200 mil euros. Parte do dinheiro terá sido gasto "em diversas despesas em bens e serviços de diversa natureza", não compatíveis com o seu padrão de vida, como viagens e jantares de luxo.