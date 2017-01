Inspetor mata com 4,2 g/l e é julgado

Dois dias antes tinha sido apanhado a conduzir com 3,838 g/l e dois meses antes 3,67 g/l.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O inspetor-adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusado de homicídio negligente, por ter atropelado mortalmente uma mulher quando conduzia com uma taxa de álcool de mais de 4,2 g/l, começa amanhã a ser julgado no Tribunal de Coimbra.José Batista, de 49 anos, não descreveu uma curva ligeira à esquerda e atropelou a vítima, de 52 anos, que caminhava na berma, em novembro de 2014.Recusou-se a fazer o teste de alcoolemia no local, sendo detido e submetido a análises ao sangue, que revelaram a taxa superior a 4,2 g/l, refere o Ministério Público.