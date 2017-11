Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor nega pressão em confissão de crime

Investigador diz que Armindo Castro conhecia pormenores do homicídio da tia.

Por Fátima Vilaça | 09:04

"O que transpareceu para a investigação foi que estávamos perante uma pessoa que tinha domínio dos factos. Havia pormenores que só quem ali esteve podia saber."



A afirmação é do inspetor da Polícia Judiciária do Porto responsável pela inquirição e reconstituição de Armindo Castro, que levaram o estudante, na altura com 27 anos, a ser detido pela morte da tia, em março de 2012, em Joane, Vila Nova de Famalicão. Ontem, perante o coletivo de juízes de Guimarães, o investigador negou qualquer pressão sobre o arguido para obter uma confissão do crime.



"Eu nunca disse que, se ele assumisse o crime, a mãe seria libertada, nem ouvi ninguém dizer isso", repetiu várias vezes o investigador, pressionado pelo coletivo - que procurava uma explicação para que, após quatro horas a negar a morte da tia, o arguido tenha decidido, após ter saído da sala, confessar o crime e participar numa reconstituição.



"Sentiu o peso da responsabilidade e assumiu", atirou o inspetor. Por explicar ficaram as passagens do carro de Armindo a mais de 40 quilómetros do local do crime, na hora em que Odete Castro terá sido assassinada, e a localização celular do telemóvel que colocava Armindo em Paredes.



O arguido foi já condenado a 20 anos de cadeia pela morte da tia. Cumpriu dois anos de prisão e, três anos depois, volta a ser julgado - agora, juntamente com Artur Gomes, que confessou o crime, e Júlia Lobo, companheira do homicida e alegada autora moral do crime.