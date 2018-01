Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetores do SEF pagam comida de presos

Diversas unidades espalhadas pelo País estão sem fundo de maneio.

Por Miguel Curado | 09:00

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) têm pagado do próprio bolso as refeições dos detidos este ano, porque as diversas unidades espalhadas pelo País estão sem fundo de maneio.



O CM sabe que esta é uma situação que tem vindo a acontecer nas cinco direções regionais e delegações do SEF nas ilhas, e ainda nos aeroportos e portos. Estas refeições são servidas aos detidos, sempre que necessário, antes de estes serem presentes a tribunal, .



Fonte oficial do SEF confirma "situações esporádicas", que esta quinta-feira já estarão resolvidas. Acácio Pereira, do Sindicato de Inspetores, diz que "a administração tem o dever de providenciar a alimentação dos detidos".