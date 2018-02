Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instalações da Segurança Social em Elvas assaltadas

16:44

As instalações da Segurança Social em Elvas, no distrito de Portalegre, foram assaltadas durante o fim de semana, tendo sido furtado dinheiro e um computador, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, o interior das instalações, situadas na Rua da Ajuda, no Bairro da Fonte Nova, foi remexido, mas "não foram subtraídos quaisquer documentos profissionais da Segurança Social", estando os serviços hoje a funcionar.



De acordo com a polícia, foram furtados cerca de 70 euros em dinheiro, dos funcionários, cerca de 55 euros em moedas de uma máquina de "vending", que foi arrombada, e um computador portátil, "muito antigo", que estava dentro de uma mala.



A PSP indicou ainda que tentaram furtar um televisor plasma, que foi deixado numa das casas de banho.



O assalto, de acordo com a polícia, que investiga o caso, ocorreu entre as 17:00 de sexta-feira e as 08:30 de hoje, quando os funcionários entraram ao serviço e foi dado o alerta, tendo sido perpetrado através do arrombamento da janela de uma casa de banho.