Instituto de Socorros a Náufragos retira meios a bombeiros

Autoridade Marítima garante que se trata de manutenção do material e que não haverá fragilidades no socorro.

09:03

O Instituto de Socorros a Náufragos tem retirado, nos últimos dias, meios de socorro marítimo, como motos de água, cedidos a corporações de bombeiros, o que gerou críticas de associações humanitárias do Litoral Norte, a sul do Douro, antes de um fim de semana de calor.



Fonte da Autoridade Marítima garante que se trata de manutenção do material e que não haverá fragilidades no socorro.