Instrutor dos Comandos punido com pena de suspensão

O mesmo jornal adianta também que o médico Miguel Domingues ficará sem dois terços do ordenado durante um mês.O Expresso avança ainda que estas sanções foram aplicadas pelo Comandante das Forças Terrestres, o tenente-general Faria Menzes. Os visados têm agora prazos para recorrerem para o Chefe do Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte.Recorde-se que em dezembro o Exército instaurou processos disciplinares ao diretor do curso, tenente-coronel Maia, ao capitão-médico Miguel Domingues e ao 1.º sargento Rodrigues.