Intercidades a 160 km/h atropela duas menores

As duas menores apenas foram encontradas mortas pela GNR dois dias após terem desaparecido.



Sucessão de enganos causa tragédia

Lígia e Inês regressavam a Montemor-o-Velho após um passeio a Coimbra, onde estiveram com um amigo. Enganaram-se no comboio e saíram na estação de Alfarelos, um apeadeiro antes daquele onde deveriam terminar a viagem.



Tentaram regressar a casa a pé pela via férrea. Mas em vez de seguirem para Montemor-o-Velho foram pela Linha do Norte. Quando estavam a 500 metros da estação de Vila Nova de Anços foram atingidas.



A investigação à morte de Lígia Louro e Inês Rosa, de 13 e 14 anos, estudantes em Montemor-o-Velho, já permitiu identificar qual o comboio que, a 7 de dezembro, atingiu mortalmente as duas amigas na Linha do Norte, em Vila Nova de Anços, Soure.Foi um Intercidades que circulava naquela zona da via férrea a cerca de 160 quilómetros por hora que atingiu uma das adolescentes de raspão, projetando-a com violência contra um poste de alta tensão. A outra não chegou a ser atingida pelo comboio mas a deslocação de ar acabou também por a projetar.As lesões que apresentava dão a entender que também poderá ter sido empurrada pela própria colega. O acidente mortal terá ocorrido pelas 20h30. Foi a essa hora que a mãe de uma delas disse ter perdido o contacto telefónico com a filha.