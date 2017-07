Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Interdição a banhos ignorada por turistas nos Salgados

Ontem foram feitas novas análises à qualidade da água e resultados são divulgados hoje.

Por Tiago Griff | 08:44

Apesar da interdição aos banhos se manter, pelo segundo dia consecutivo, na praia dos Salgados, em Albufeira, devido a um foco de poluição microbiológica com origem na lagoa local, os turistas ignoram os avisos e continuam a ir ao mar. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha os banhos enquanto não se sabe o resultado das análises recolhidas ontem pelos técnicos.



"Há a bandeira vermelha hasteada e temos um painel à entrada da praia avisar da qualidade da água do mar. Se as pessoas quiserem ir ao banho podem deslocar-se 200 metros para nascente [praia da Galé] ou poente [praia Grande] e não há qualquer problema", disse ao CM Isabel Pires, da APA.



Sem receio das consequências estiveram os banhistas, que ontem ignoraram os avisos. "Estive na água, tal como todos as pessoas desta praia, e não senti nada de anormal", contou uma turista de Évora.



A autarquia de Albufeira bloqueou a ligação da lagoa dos Salgados ao mar com a construção de um dique de areia, na noite de terça-feira, para parar a contaminação da água, mas a interdição só será levantada pela APA na sequência dos resultados das análises feitas ontem de manhã pelos técnicos.



PORMENORES

Água com boas condições

Segundo a APA, a ligação entre a lagoa, onde desaguam águas residuais, e o mar não tinha sido fechada porque a água "apresentava boas condições". "Não sabemos o que aconteceu. Estamos a trabalhar com a câmara municipal para tentar perceber qual foi o problema".



Praia de bandeira azul

Albufeira é o concelho, ao nível nacional, com o maior número de bandeiras azuis: 24, e a praia dos Salgados faz parte deste lote. "Queremos voltar a hastear a bandeira o mais rápido possível", disse o autarca Carlos Silva e Sousa.