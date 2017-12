Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Internado por agredir a mãe

Homem de 35 anos, residente em Tomar, foi detido pela PSP.

Por I.J. | 21.12.17

Um homem de 35 anos, residente em Tomar, foi detido pela PSP por agredir, ameaçar e humilhar a mãe, de 60 anos, com quem vivia. Foi interrogado em tribunal e internado compulsivamente num hospital psiquiátrico, por ordem judicial.



Segundo fonte judicial, o homem tem uma doença do foro psíquico e psiquiátrico, além de um historial de consumo de estupefacientes e álcool, tendo recusado seguir o tratamento médico indicado pelo hospital de Tomar.



Já esteve internado compulsivamente outras vezes, que se revelaram insuficientes para evitar o agravamento do seu comportamento.