Internamento compulsivo para agressor de agentes da PSP em Olhão

Homem agrediu as vítimas com recurso a um martelo e uma enxada.

Por Lusa | 14:02

O homem que na terça-feira agrediu três agentes da PSP com um martelo e uma enxada, em Olhão, vai ser internado compulsivamente numa unidade hospitalar psiquiátrica para avaliação, por ordem judicial, disse à agência Lusa fonte policial.



"O detido foi presente a tribunal e foi-lhe decretada uma ordem de internamento compulsivo na unidade psiquiátrica do hospital de Faro, onde será avaliado", disse o comissário Hugo Marado, das relações públicas do comando distrital de Faro da PSP, referindo-se à medida de coação aplicada após o homem ser submetido esta quarta-feira ao primeiro interrogatório judicial.



Questionado sobre se o detido, de 45 anos, tem problemas psiquiátricos, a mesma fonte respondeu que "isso será agora determinado na avaliação a efetuar" durante o internamento na ala psiquiátrica do hospital de Faro.



Os três agentes foram chamados cerca das 18h00 de terça-feira a uma oficina de reparação de automóveis em Olhão, devido a queixas sobre "um indivíduo que estava completamente alterado", disse previamente à Lusa fonte do comando nacional da PSP.



"O indivíduo estava muito agitado e agressivo. Quando os agentes chegaram num carro patrulha, o homem entrou na oficina e despiu-se, sujou-se com óleo e depois agrediu os agentes, antes de ser detido", explicou.



Os três agentes da PSP de Faro foram hospitalizados devido às agressões com um martelo e uma enxada, mas tiveram alta, adiantou, frisando que o detido "nem conseguiu identificar a morada" após a detenção.



Um dos agentes sofreu escoriações, outro teve de levar "alguns pontos" na cabeça e o terceiro sofreu uma fratura num dedo da mão e uma lesão no ombro, precisou a fonte do comando nacional.



O agressor, que também foi assistido no hospital de Faro, foi presente a tribunal esta quarta-feira de manhã e viu ser-lhe decretado o internamento compulsivo como medida de coação.