Interpol chamada se Iraque falhar no caso dos filhos do ex-embaixador

PGR traduz acusação para embaixada notificar gémeos.

Por Pedro Galego | 08:50

O Ministério Público vai pedir a colaboração da Interpol para notificar os filhos do antigo embaixador do Iraque em Lisboa da acusação de homicídio tentado de Rúben Cavaco, em Ponte de Sor. Para já, o DIAP de Évora, que conduziu o inquérito, vai pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) que traduza e, através dos canais diplomáticos, notifique Haider e Ridha do despacho de acusação.



"Antes de pedir a intervenção da Interpol, seguindo a via hierárquica se solicitará à PGR que se digne proceder à tradução da acusação e [...] se digne diligenciar junto das autoridades iraquianas [...] por serem os arguidos filhos de funcionário da República do Iraque, com quem continuarão a residir em domicílio e país que se desconhecem", refere o despacho de acusação, a que o CM teve acesso.



De momento, os gémeos agressores não dispõem de imunidade diplomática, mas isso não acontecia na altura dos factos, o que quer dizer que muito dificilmente alguma vez cheguem a tribunal pelo crime de que estão acusados.



Apesar disso, a família de Rúben ainda espera que os agressores sejam julgados e condenados.



"A acusação deita por terra todas as calúnias daqueles que duvidavam da brutalidade da agressão e demonstra, não só que o Rúben não morreu por milagre, como também que o acordo quanto à indemnização não teve quaisquer consequências no andamento do processo-crime", frisa ao CM Vilma Pires, mãe de Rúben.