Interrogatórios aos cinco detidos na 'Operação Lex' prosseguem hoje

Arguidos detidos já se encontram no Supremo Tribunal de Justiça, esta quinta-feira.

10:05

Os primeiros interrogatórios aos cinco detidos na 'Operação Lex' terminaram na quarta-feira cerca das 23h30 e prosseguem esta quinta-feira pela manhã, pelas 10h00, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa. O CM sabe que estes cinco arguidos já se encontram nas instalações do Supremo Tribunal de Justiça, onde chegaram acompanhados pela Polícia Judiciária. O interrogatório, entregue ao juiz conselheiro a quem coube fazer esta fase de instrução, recomeçou com alguns minutos de atraso.



Os cinco detidos, entre eles um oficial de justiça, dois advogados e o filho de um destes, estão entre os 12 arguidos do processo, que incluem também os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o vice-presidente do clube, Fernando Tavares.



Os detidos, acompanhados dos respetivos advogados, chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pouco depois das 18h30 e depois de preenchida documentação relativa ao processo começaram a ser identificados, cerca das 20h00, segundo informações recolhidas pela Lusa no local.



Cerca das 21h15 saiu um dos advogados no processo, António Pinto Pereira (cujo cliente que representa é ainda desconhecido), que disse aos jornalistas que ia "comer qualquer coisa rápido" e afirmou que "os trabalhos estavam a decorrer", tendo regressado às instalações do Supremo, na Praça do Comércio, 20 minutos depois.



A primeira sessão de apresentação ao juiz terminou cerca 23h30, com os detidos a abandonarem o Supremo Tribunal de Justiça cerca das 23h50, por uma porta lateral. Presente na sessão esteve também o procurador-geral adjunto Paulo Sousa, coordenador do Ministério Público no STJ.



A 'Operação Lex' investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.



Na operação, desencadeada na terça-feira, foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.