Intervenção em escola de Quarteira custa 4 milhões de euros

Escola D. Dinis, em Quarteira, é considerada, pela câmara, como a mais degradada da rede do concelho





As novas instalações ficarão dotadas de 10 salas de aula para o 2º Ciclo, 16 salas para o 3º Ciclo e sete salas específicas para ambos os ciclos, nomeadamente de educação visual e tecnológica, laboratórios, tecnologias de informação e comunicação e ainda música.



Além deste investimento, será gasto mais cerca de um milhão de euros com a aquisição de material didático, mobiliário e equipamento informático.



Vítor Aleixo revela que posteriormente será construído um pavilhão desportivo para substituir o atual, "que está obsoleto". O novo equipamento servirá toda a população e não apenas a comunidade escolar.



Será efetuada a demolição integral de todos os cinco edifícios interligados do estabelecimento de ensino. Estes serão substituídos por uma nova estrutura, unificada e com boas condições de funcionalidade e conforto.As novas instalações ficarão dotadas de 10 salas de aula para o 2º Ciclo, 16 salas para o 3º Ciclo e sete salas específicas para ambos os ciclos, nomeadamente de educação visual e tecnológica, laboratórios, tecnologias de informação e comunicação e ainda música.Além deste investimento, será gasto mais cerca de um milhão de euros com a aquisição de material didático, mobiliário e equipamento informático.Vítor Aleixo revela que posteriormente será construído um pavilhão desportivo para substituir o atual, "que está obsoleto". O novo equipamento servirá toda a população e não apenas a comunidade escolar.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Escola do Ensino Básico dos 2º e 3º Ciclos D. Dinis, em Quarteira, Loulé, encontra-se há muito tempo em avançado estado de degradação. Agora, os edifícios antigos vão ser demolidos e serão construídas novas instalações. O investimento previsto atinge os 4,2 milhões de euros.O concurso público acaba de ser lançado pela Câmara de Loulé, tendo a empreitada um prazo de execução de 540 dias. A obra tem cerca de metade do financiamento assegurado por fundos comunitários."Esta é a escola mais degradada de toda a rede escolar do concelho em termos de instalações, pelo que se tratava de uma intervenção prioritária e que representa um grande investimento da câmara municipal", afirma aoVítor Aleixo, presidente da autarquia.