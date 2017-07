Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Invade casa e atira criança pela varanda

Menor, de 10 anos, que o agressor não conhecia, sofreu queda de 6,5 metros e ficou ferido.

Por João Tavares | 01:51

Com uma frieza extrema, Nuno Mendes invadiu uma casa e pegou numa criança de 10 anos, que não conhecia, atirando-a da varanda de um primeiro andar, em Chelas, Lisboa, isto depois de já ter agredido a mãe da vítima.



O menor sobreviveu com ferimentos e o homem, de 39 anos, foi detido pela PSP. O Ministério Público (MP) acusa-o de vários crimes e pede que seja internado "por sofrer de um quadro psicótico agudo e recorrente há vários anos".



Este ato de loucura teve lugar a 1 de fevereiro e escandalizou o País. Sem razão aparente, Nuno Mendes bateu à porta da casa da família e começou a esmurrar a mulher. "Continuou a agredir a ofendida e no momento em que o menor surgiu em socorro da mãe o arguido arrancou-o do interior da habitação através da janela e atirou-o da varanda onde se encontravam, a cerca de 6,5 metros do chão", diz o MP. E continua: "O menor de 10 anos embateu violentamente no chão, tendo sofrido lesões graves, as quais só não lhe provocaram a morte em virtude de ter sido imediatamente assistido".



As agressões só terminaram depois de vizinhos e do marido e pai das vítimas terem chegado. Ainda assim, também este último foi alvo de agressões. Elementos da PSP de Chelas chegaram rapidamente ao local – a esquadra fica a 100 metros – e o agressor acabou detido, apesar de ter oferecido resistência.



Nuno Mendes, que agiu sem que tivesse qualquer relação com as vítimas, foi presente ao juiz e foi-lhe aplicada a medida de coação mais grave, prisão preventiva, dado "sofrer de patologia grave e haver perigo de repetição de atos análogos".



A investigação do crime esteve a cargo da Judiciária e Nuno Mendes foi sujeito a diversos exames médicos. O MP requer que seja agora internado num estabelecimento psiquiátrico adequado ao tratamento.



Pormenores

Homicídio tentado

Nuno Mendes foi acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado na forma tentada, três crimes de ofensa à integridade física qualificados e um crime de violação de domicílio.



"Atiro o teu filho"

O agressor tentou primeiro atirar a mulher da varanda. Como não conseguiu, agarrou na criança. "Não vais tu, mas atiro o teu filho", disse.



Vários ferimentos

A criança foi na altura internada em estado grave, pois apresentava fraturas na zona da bacia e também numa perna.