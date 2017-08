Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Invadem casa e fogem à PSP

Grupo usou uma autoescada para entrar no apartamento, na Amadora.

08:27

Cinco homens invadiram na madrugada desta quarta-feira um apartamento na rua São João de Brito, na Damaia, Amadora.



Os vizinhos aperceberam-se da situação e alertaram a PSP, mas quatro dos elementos escaparam após saltarem por uma janela no primeiro andar.



O quinto elemento ficou retido no interior da habitação e só foi retirado com o auxílio dos bombeiros, que usaram uma autoescada para entrar no apartamento.



Quando foi detido, o homem explicou que já tinha ali vivido e que estavam no local apenas para confraternizar.



O dono confirmou, depois, esta versão e o suspeito foi libertado, uma vez que não foi apresentada queixa.