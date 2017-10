Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investiga maus-tratos na Casa dos Rapazes

Jovens entre os 11 e os 15 anos terão sido agredidos e castigados nos últimos anos.

Por Aureliana Gomes e Manuel Jorge Bento | 01:30

Seis funcionários da Casa dos Rapazes de Viana do Castelo estão indiciados do crime de maus-tratos a menores da instituição que acolhe 46 rapazes. O caso terá sido denunciado em abril por educadores. Os técnicos terão agredido, humilhado e castigado alguns alunos. Quatro dos jovens, entre os 11 e os 15 anos, foram já colocados noutra instituição, confirma a Procuradoria-Geral da República. A 24 de maio, o caso foi denunciado à Segurança Social.

Uma vez por semana, a equipa técnica e educativa da instituição reunia-se com as crianças. Num vídeo registado em outubro de 2015, vê-se um dos rapazes a ser interrogado por ter dito "pu..." e um coordenador a bater-lhe na cabeça. No mesmo vídeo, a atual diretora técnica explicou ao menor que deveria usar a palavra "prostituta".



A situação ter-se-á agravado no início deste ano, depois de a nova diretora técnica ter assumido funções. Nas reuniões da equipa, técnicos e educadores terão sido informados que poderiam recorrer a "práticas de controlo do comportamento", usando insulto verbal, humilhação e castigo. Com o tempo, alegadamente, a violência verbal e física tornou-se na forma de lidar com a experimentação sexual dos rapazes. Os suspeitos continuam a trabalhar na instituição e estarão a pressionar os jovens para alterar a versão dos factos. O Correio da Manhã procurou esclarecimentos junto da direção, no local. Apesar de várias tentativas, ninguém se mostrou disponível.