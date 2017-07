Investigação a queda de helicóptero em Alijó afasta tese do Governo de aterragem de emergência

Aeronave ficou destruída quando combatia fogo.

Por José Carlos Marques | 08:39

Os primeiros dados da investigação à queda do helicóptero que caiu em Alijó, durante o combate a um incêndio desmentem a tese veiculada pelo Ministério da Administração Interna de que se tenha tratado de uma aterragem de emergência.





No relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) lê-se que "ao aproximar-se da represa para efetuar o abastecimento de água para o combate ao incêndio, o piloto teve dificuldades com a operação do balde, as quais motivaram a realização de outros procedimentos".



No relatório divulgado no site do organismo, não há qualquer referência a uma tentativa de aterragem de emergência por parte do piloto que operava a aeronave da Everjet. "Momentos depois a aeronave entrou em instabilidade, desconhecendo nesta fase da investigação, se o aparelho sofreu uma perda de estabilidade, ou algum tipo de toque em alguma superfície da represa. No entanto, apesar da tentativa por parte do piloto de recuperar a estabilização do voo do helicóptero, o mesmo acabou por girar em volta do eixo vertical tendo as pás do rotor embatido na água. O AS 350 B3 tocou o solo e rolou para direita, ficando imobilizado na beira da represa".



O piloto que estava a combater o fogo escapou ileso do acidente: "conseguiu sair pelos seus próprios meios, pela porta esquerda, sem ferimentos importantes, somente alguns arranhões. Por precaução foi transportado para o hospital local, a fim de realizar um check-up, sem internamento".

Lembre-se que o acidente com o helicóptero foi visto por várias testemunhas que estavam no local, incluindo uma jornalista do CM. Mas uma fonte do Governo veio depois dizer que se tiha tratado de uma aterragem de emergência e não de uma queda, o que agora é desmentido.