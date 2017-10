Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigado abandono de bebé em Miranda do Douro

Pastor garante que encontrou criança junto a monumento.

Por T.R. | 08:28

É um caso de contornos muito estranhos. Um pastor de cerca de 40 anos terá garantido que encontrou um bebé, há cerca de um mês, num cruzeiro (monumento) próximo de Picote, em Miranda do Douro.



A situação, porém, só chegou às autoridades na sexta-feira, mas a GNR encontrou a criança, com menos de dois meses, com os pais biológicos. O Ministério Público investiga toda a situação.



Foi Gonçalo Peres, presidente da junta de freguesia, que contactou as autoridades após ter conhecimento do caso.



O pastor alegou que entregou, logo na altura, o bebé à GNR, mas tal não se confirma.