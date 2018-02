Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigador cria novo sistema de ventilação

Eusébio Conceição, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da UAlg, já tem 15 patentes.

Por João Mira Godinho | 08:16

Eusébio Conceição, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg), está a desenvolver um sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) localizado, para instalar em secretárias.



O professor, que já tem 15 patentes, acredita que a originalidade do projeto e dos métodos de construção do equipamento serão alvo de mais.



"O sistema de ventilação personalizado, desenvolvido neste projeto, é equipado com um sistema de controlo inteligente, baseado na termofisiologia humana, e comandado à distância", explica Eusébio Conceição, garantindo que "proporciona aos ocupantes bons níveis de conforto térmico e qualidade do ar, para baixos níveis de risco de resfriamento e consumo de energia.". O investigador refere ainda que a energia "é produzida no exterior do edifício, através de sistemas de aquecimento e arrefecimento solar".



O sistema de ventilação utiliza vários jatos de ar por cima e em baixo do tampo da secretária, enquanto o sistema de aquecimento é colocado nas cadeiras. A "combinação destes dois sistemas mais ecológicos cria um microclima em redor dos ocupantes, que remove o calor em torno do corpo e os contaminantes na zona de respiração", especifica a UAlg. O protótipo está a ser desenvolvido no interior de uma câmara experimental, será instalado no centro de uma secretária e de quatro cadeiras.



O projeto é financiado pela associação norte-americana American Society of Heating, Refrigerating and Airconditioning Engineering, com sede nos EUA e delegações em várias partes do mundo.