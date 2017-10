Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IP3 reaberto ao trânsito, com condicionamento entre Coimbra e Penacova

Milhares de pessoas aglomeraram-se naquele trajeto para fugir às chamas.

09:05

A circulação automóvel no Itinerário Principal 3 (IP3) entre Viseu e Coimbra foi reaberta hoje de manhã, mas o troço entre Coimbra e Penacova continua condicionado, informou a GNR.



De acordo com fonte da GNR, a via está aberta e transitável, depois dos problemas registados durante a noite de domingo, sobretudo, quando milhares de pessoas se aglomeraram naquele trajeto.



Centenas de incêndios deflagraram no domingo causando pelo menos seis mortos, 25 feridos, povoações evacuadas e casas destruídas.



No primeiro 'briefing' do dia, a adjunta nacional de operações da Proteção Civil Patrícia Gaspar disse que domingo, 15 de outubro, "foi o pior dia do ano em matéria de incêndios".



Durante o dia de domingo registaram-se 443 incêndios, sendo que os distritos mais afetados foram Aveiro (com 56 fogos), Braga (com 38), Coimbra (com 25), Porto (com 120 incêndios) e Viseu (com 36).



O primeiro-ministro, António Costa, disse manter a confiança na ministra da Administração Interna, posição tomada no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, tendo ao seu lado a ministra, Constança Urbano de Sousa.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solidarizou-se com as populações e defendeu que "se analise" o que aconteceu este ano em Portugal no que diz respeito aos incêndios.



Os fogos que estão em curso desde domingo provocaram pelo menos seis mortos: duas pessoas morreram em Penacova (distrito de Coimbra), uma na Sertã (distrito de Castelo Branco) e duas em Oliveira do Hospital. Uma sexta vítima mortal foi registada em Nelas (Viseu), tratando-se de uma pessoa que estava dada como desaparecida.



Em Nelas, outra pessoa continua desaparecida.