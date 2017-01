Iraque pede esclarecimentos jurídicos sobre filhos do embaixador

Lembre-se que o ministro Augusto Santos Silva já disse em várias ocasiões estar em cima da mesa a possibilidade de declarar 'personna non grata' os filhos do embaixador, que assim ficariam impedidos de entrar em Portugal.

Ainda não foi desta que o governo do Iraque tomou uma posição sobre o pedido de levantamento da imunidade diplomática dois filhos do embaixador do país em Lisboa, suspeitos de agredir violentamente um adolescente português em Ponte-de-Sôr, no último Verão.O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) divulga esta sexta-feira um comunicado em que informa que "recebeu ontem ao final da tarde das autoridades iraquianas uma nota de resposta à sua nota de dezembro passado. Aquelas autoridades suscitam questões jurídicas relacionadas com o processo de inquérito relativo aos incidentes de Ponte de Sôr".O MNE informa que remeteu a informação para a Justiça e diz-se preparado para decidir. "O Ministério dos Negócios Estrangeiros transmitiu hoje [sexta-feira] de manhã o teor daquela nota à Procuradoria-geral da República, solicitando que, se entender pertinente, faculte eventuais elementos adicionais que permitam ao Governo deliberar sobre este caso tendo em conta o estipulado na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas".