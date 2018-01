Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmã de surfista que morreu escreve mensagem emocionante

Tânia Oliveira morreu por inalação de monóxido de carbono na noite da passagem de ano, nos Açores.

A irmã da jovem surfista açoriana que morreu na noite da passagem de ano deixou uma última mensagem para a jovem Tânia nas redes sociais.



"Queria que o tempo voltasse atrás para eu te beijar uma e outra vez novamente, minha linda irmã. Estamos destroçados e perdidos com a tua perda... Esta casa, o oceano, esta ilha não são o mesmo sem ti. Ver-te em jornais e notícias em todo o mundo, a tua perda está a afetar-nos a todos", escreveu Leslie Ann.



A jovem que está noiva há um ano e meio e que vive nos EUA, explica que viajou para Ponta Delgada para preparar o seu casamento. "Vim aqui para planear o meu casamento e acabei por planear o teu funeral! Não é justo, meu amor!", acrescentou.



A jovem promessa do surf, Tânia Oliveira, morreu por inalação de monóxido de carbono, após uma avaria num esquentador na casa de uns amigos em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Foi o irmão que arrombou a porta da casa-de-banho e encontrou Tânia já inanimada.



Leslie termina a mensagem nas redes sociais afirmando que a irmã iria viver consigo nos Estados Unidos. "Estava tão entusiasmada com a tua mudança para a América para viver comigo, depois de 5 anos em que estivemos longe uma da outra. Estou tão arrasada. Apenas queria poder abraçar-te novamente. Olha por nós, principalmente pelos nossos pais. Não consigo vê-los desta forma. Por favor, dá-nos força para lutar contra esta dor que é tão profunda nos nossos corações. Amo-te para todo o sempre, Tânia Oliveira, minha surfista, minha campeã", escreveu.