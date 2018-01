Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de ladrão falha funeral

Camané Alves foi morto pela PSP a 30 de dezembro, em Queluz.

Por M.C. | 08:44

O irmão de Camané Alves, o ladrão morto pela PSP a 30 de dezembro, em Queluz, após assaltar com dois cúmplices uma carrinha de valores, foi impedido pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) de ir ao funeral do familiar, na quinta-feira.



Paulo Alves está em prisão preventiva na cadeia de Lisboa e a DGSP entendeu que não havia condições de segurança para que fosse ao cemitério. Paulo Alves está detido desde o verão, num processo por roubos.



A DGSP deu-lhe a possibilidade de se deslocar à morgue para poder estar junto do cadáver do irmão.



Paulo Alves recusou em sinal de protesto.