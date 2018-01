Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de morto pela PSP incita ao ódio na cadeia

Paulo Alves acusa ex-comandante do GOE de “organizar crime”.

Por Miguel Curado | 09:19

Paulo Alves está em prisão preventiva na cadeia de Lisboa a aguardar julgamento por roubos. Foi ali que soube da morte do irmão, Camané, abatido a tiro pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP, a 30 de dezembro, em Queluz de Baixo, Oeiras, após ter assaltado uma carrinha de valores.



Impedido pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) de ir ao funeral, optou por, a partir da cela, colocar ‘posts’ no Facebook nos quais incita ao ódio contra um antigo comandante do GOE, com a foto do mesmo, numa publicação que ontem tinha 650 partilhas.



No texto, o irmão de Camané Alves acusa o oficial, atualmente com funções de topo na PSP, de ter "mandado eliminar uma pessoa com mulher e filhos".



Horas depois, o mesmo recluso colocou outro ‘post’, partilhando uma notícia, e no qual acusa um outro oficial da PSP, comandante na área de Lisboa, de "ser um militante de extrema-direita", por este considerar que a ação da PSP que levou à morte de Camané foi justificada.



A DGSP disse ao CM "desconhecer" esta situação, afirmando que Paulo Alves será punido "caso se prove a prática de alguma infração".



"Prisão com oitenta guardas de baixa"

A cadeia de Custoias, no Porto, "tem 80 guardas de baixa", quase metade dos cerca de 180 efetivos existentes para guardar 1250 reclusos.



A informação foi dada ao CM pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), que assegura que, devido à falta de efetivos, estão a ser requisitados guardas a outras prisões.



"Até guardas estagiários estão ali a trabalhar sem tutoria", disse Jorge Alves, do SNGP. Os Serviços Prisionais não confirmam.