Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos chefiam tráfico de armas

Tomás e José Pardo usavam códigos para fazer negócios um pouco por todo o país.

Por Miguel Curado | 08:33

Dois irmãos, de 44 e 46 anos, estão a ser julgados no tribunal de Loures pelo crime de tráfico de armas . Ambos lideravam, segundo a acusação do Ministério Público, a célula mais importante de uma rede com 27 arguidos que se dedicava à venda de armamento em todo o País, a coberto da atividade profissional de venda ambulante.



Tomás e José Joaquim Pardo dos Santos (o primeiro está em prisão preventiva) realizaram várias vendas de armas entre 2015 e 2016. Só foram travados a 28 de junho desse ano, quando mais de uma centena de inspetores da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária realizaram buscas em todo o País, detendo os suspeitos e procedendo à apreensão de dezenas de armas, munições de diversos calibres e acessórios.



Os dois irmãos, que tinham como ajudantes o filho e o genro de Tomás, tinham o cuidado de falar por códigos ao telemóvel. De acordo com a acusação, a que o CM teve acesso, os arguidos usavam termos como 'arcani' (polícia), 'carrinhos' (armas), 'burburins' (munições), ou 'contrários' (inimigos da etnia cigana, comum aos principais arguidos).



Assim, depois de arranjarem garagens (quase todas na área metropolitana de Lisboa) para armazenar as armas, que compravam por preços unitários entre os 300 e os 500 euros, os suspeitos encontravam pessoas de confiança para as revender com margens de lucro. Os 27 arguidos respondem por crimes de tráfico de armas, em autoria ou co-autoria.