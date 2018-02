Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos encontrados mortos dentro de casa

Polícia Judiciária esteve no local a fazer perícias e afasta hipótese de crime.

Por Francisco Manuel e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Foi o cunhado quem encontrou, mortos, Arménio e António Cruz, na casa onde os dois irmãos viviam, em Válega, Ovar, na quinta-feira de manhã.



António, de 44 anos, estava caído junto à porta de entrada e Arménio, de 41, perto da lareira da cozinha. Assustado, o familiar correu a pedir ajuda. Quando a equipa do INEM de Aveiro chegou, logo verificou que as mortes já tinham ocorrido há alguns dias. Arménio estava até desfigurado. Apesar disso, as perícias da PJ de Aveiro afastam, para já, o cenário de crime.



Os dois irmãos, que viviam de biscates na construção civil, já não eram vistos há alguns dias. Os investigadores suspeitam que os ferimentos na face do mais novo dos irmãos possam ter sido provocados no cadáver pelos três cães que viviam na casa com as vítimas.



A hipótese de a morte ter sido causada pela inalação de fumo da lareira é aquela que, nesta fase da investigação, ganha mais força. Durante cerca de duas horas, os inspetores da PJ fizeram perícias na habitação, na rua da Escola do Seixo. Aguardam agora os resultados das autópsias, que serão efetuadas no Instituto de Medicina Legal de Aveiro, para onde foram levados os corpos.



Já a família mantém a suspeita de um ajuste de contas, embora sem conseguir justificar o porquê. "No final do ano, a casa deles foi vandalizada e dois cães encontrados mortos, por isso acreditamos que podem ter sido assassinados", disse ao CM Donzilia Oliveira, irmã mais velha das vítimas.