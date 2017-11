Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos espancam jovem caído no chão em Coimbra

Vídeo feito por moradores mostra homem sem reação a ser pontapeado na cabeça e no tronco.

Por Paula Gonçalves | 01:30

"Desfigurado e completamente irreconhecível". Foi desta forma que a família encontrou o jovem de 24 anos brutalmente agredido com pontapés na cabeça por dois homens, em Coimbra, quando foi socorrer o funcionário de um restaurante.



As violentas agressões foram registadas em vídeo pelos moradores da rua António Feliciano Castilho que, pelas 08h00 de ontem, despertaram com os gritos. Nas imagens é visível o jovem caído no chão a ser pontapeado sem reagir. No vídeo de um minuto e 22 segundos, a vítima é atingida com quatro pontapés na cabeça e no tronco. Está hospitalizado em estado grave, mas segundo familiares, não corre risco de vida. "Só na cara levou mais de 20 pontos", conta uma familiar, que reclama justiça.



A namorada, de 29 anos, também foi agredida com pontapés e bofetadas, mas já recebeu alta hospitalar, tal como o funcionário do restaurante, de 57 anos. Os agressores são dois irmãos, um com cerca de 30 anos e o outro aparentando ter entre 20 e 30, já conhecidos da PSP.



Estavam mascarados (um deles de fantasma), segundo João Castro, funcionário do restaurante que foi agredido, e eram dos primeiros clientes do drive-in. João Castro estava a abrir o estabelecimento e disse-lhes para avançarem para outra janela para serem atendidos. "Tirei a grade da janela e estava ajoelhado quando me começaram a agredir", conta.



O jovem estava no carro com a namorada e outra amiga, à espera que o estabelecimento abrisse, e tentou ajudar João Castro. "Só lhes disse que não era necessário fazerem aquilo e eles partiram logo para cima dele com toda a violência e agrediram também a namorada", descreve João Castro.



As agressões mais graves ocorreram num segundo momento, depois de João Castro entrar no restaurante. O jovem foi espancado pelos dois suspeitos que, depois, fugiram.



PORMENORES

Ameaça cortar pescoço

Os moradores que vieram às janelas e alertaram a PSP foram ameaçados. "Ameaçaram cortar o pescoço a uma vizinha", refere uma residente.



Irmãos com cadastro

Os dois irmãos, residentes em Coimbra, já têm cadastro pela prática de vários crimes relacionados com ofensas à integridade física.



Arrancam brincos

A uma das vítimas, namorada do jovem que ficou em estado grave, os suspeitos "arrancaram-lhe os brincos à bofetada", conta uma testemunha.