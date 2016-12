Irmãs colhidas a caminho do trabalho

O que achou desta notícia?







Duas irmãs foram atropeladas esta quinta-feira de manhã em Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, quando iam a caminho do trabalho. Uma delas sofreu ferimentos graves.O acidente ocorreu às 07h00, quando as irmãs, de 60 e 58 anos, funcionárias da Fundação Santo António, foram colhidas na berma da EN320 por uma viatura ligeira que entrou em despiste, alegadamente devido à existência de gelo na estrada. A irmã mais velha sofreu múltiplas fraturas.