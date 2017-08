Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já arderam 118 mil hectares em Portugal desde o início de 2017

Desde janeiro já foram registadas 8551 ocorrências de fogo florestal e detidas 71 pessoas.

13:55

O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Rui Esteves, revelou esta terça-feira que desde o início do ano arderam 118 mil hectares, foram registadas 8551 ocorrências de fogo florestal e detidas 71 pessoas.



Numa conferência de imprensa realizada na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Rui Esteves alertou para o facto de atualmente os incêndios terem "um comportamento totalmente diferente devido ao combustível acumulado nas florestas e à ausência de ordenamento" o que faz com que sejam mais severos.



No último balanço semanal, realizado a 25 de julho, o total de área ardida era de 75.264 hectares e já era o maior no mesmo período da última década.



"Sabemos onde começam os incêndios mas nunca sabemos onde terminam", disse Rui Esteves dando como exemplo que alguns incêndios este ano após dez minutos de fogo chegaram a ter projeções de cerca de 200 metros.