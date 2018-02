Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já foram detidos sete incendiários no Norte e Centro

Primeiro caso aconteceu na sexta-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo.

Por T.V.P. | 08:45

Sete incendiários foram já detidos pela PJ e GNR, nos distritos da Guarda, Viseu e Bragança. O primeiro caso aconteceu na sexta-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo, e envolve patrão e empregado, um agricultor e o outro pastor, de 55 e 51 anos.



Os suspeitos atearam um fogo em zona de pasto e mato com recurso a chama direta e, quando os bombeiros o combatiam, atearam outro, a cerca de 200 metros. Os dois incêndios consumiram cerca de sete hectares de floresta. No sábado, acabaram detidos pela Polícia Judiciária da Guarda.



Já ontem, a GNR deteve quatro mulheres e um homem, com idades entre os 46 e os 78 anos, pela prática do mesmo crime de incêndio florestal, nos distritos de Viseu e Bragança. As detenções aconteceram no seguimento de ações de patrulhamento no âmbito da operação ‘Floresta Segura’.



Os fogos resultaram de queimadas que se descontrolaram e que consumiram mais de 20 mil metros quadrados de mato e pinheiros.



Os detidos foram constituídos arguidos.