“Já tinha saudades da GNR”

Ernano agradece aos amigos que o ajudaram a pagar 55 mil euros de indemnização, o que lhe vai possibilitar ter um Natal em família. O militar foi condenado por ter matado um menor numa perseguição, em 2008.

Hugo Ernano apresentou-se esta segunda-feira no quartel da Pontinha, ‘casa’ da Unidade de Intervenção da GNR, ainda antes das 09h00. Foi o regresso ao trabalho após oito meses de suspensão."Eu mal consegui dormir. Estava muito ansioso. Tinha saudades do trabalho. Foi como se fosse o meu primeiro dia na GNR", disse aoo militar, que garante estar mais motivado do que nunca."Cheguei a pensar que nunca mais iria vestir esta farda. Mas adoro o que faço e só quero trabalhar", disse.