Jaguar de político em chamas na autoestrada

Rapidamente começaram a circular fotografias do incidente na rede social Facebook, mesmo antes de estar confirmado que o carro pertencia a Altino Bessa.



A A11 é palco habitual de incêndios em viaturas. É frequente, no troço que liga Braga a Guimarães, encontrarem-se carros em chamas.



A Brigada de Trânsito da GNR, do posto de Fafe, foi chamada. O carro foi rebocado cerca de uma hora após o incêndio.



O Jaguar do vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa, foi esta segunda-feira de manhã consumido pelas chamas na A11, que liga Guimarães a Braga.O político ainda usou um extintor, mas não conseguiu evitar que o fogo lhe destruísse o carro. Altino Bessa perdeu ainda documentação variada e até os telemóveis. Por causa do incêndio, o eleito do CDS perdeu a reunião do executivo desta segunda-feira.O incidente aconteceu às 09h30, no sentido Guimarães-Braga, quando o político se dirigia para a Cidade dos Arcebispos. Cerca de um quilómetro antes das portagens, o carro, de marca Jaguar, começou a fumegar, levando o vereador a parar de imediato. Altino Bessa socorreu-se de um extintor que levava no carro para tentar extinguir as chamas, mas foi necessária a intervenção dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.