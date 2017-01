Jaguar de vereador pega fogo na autoestrada

O automóvel do vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa, incendiou-se esta segunda-feira.



O carro em questão é da marca Jaguar.



O acidente aconteceu perto das 9h30 na A11, altura em que Bessa se encontrava na autoestrada, no sentido Guimarães-Braga.





O vereador, noticia a imprensa, ainda terá tentado controlar o incêndio utilizando um extintor, mas nada conseguiu fazer para evitar a destruição do carro, que foi completamente envolvido em chamas e nem com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Guimarães conseguiu escapar incólume à destruição causada pelo fogo.



No Facebook, alguns utilizadores captaram e partilharam imagens do carro incendiado.